Трамп заявил о хороших переговорах с президентом Бразилии

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что его встреча с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой прошла в позитивной атмосфере. По его словам, переговоры оказались «очень хорошими».

Также сообщалось, что в ходе переговоров с Лулой да Силвой обсуждался широкий круг вопросов, включая торговлю и тарифную политику, а также другие актуальные направления сотрудничества.

Ранее глава Белого дома объявил, что Вашингтон и Тегеран провели очень хорошие переговоры. По его словам, вероятность заключения сделки крайне высока. При этом республиканец подчеркнул, что США не устанавливают никаких крайних сроков в диалоге с иранской стороной. Вместе с тем, подчеркнул Трамп, Соединенные Штаты «обязаны получить то, что нужно». В противном случае, уточнил американский лидер, Белый дом решится на «очень большой шаг».

До этого Трамп сказал, что США готовы ослабить санкции, введенные против Ирана. По его словам, главное условие для этого — заключение мирного соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке.