День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 15:59

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Таиланде освободили 67-летнюю россиянку Ирину Кокореву, более года находившуюся в иммиграционной тюрьме, сообщает Telegram-канал Baza. После заключения женщине предстоит лечение на родине из-за серьезного ухудшения здоровья.

Кокорева была освобождена из иммиграционного центра содержания IDC. Она оказалась под стражей после задержания полицией за бродяжничество, поскольку в течение некоторого времени проживала на улице. Родственники узнали о ее местонахождении не сразу. По имеющимся данным, информация о ее задержании стала известна после того, как сокамерница связалась с волонтерами, которые впоследствии помогали передавать женщине средства на питание.

За период содержания Кокорева потеряла около 10 килограммов и утратила способность самостоятельно передвигаться. Медицинское обследование в учреждении не проводилось, в связи с чем точный диагноз не установлен.

В России женщина числится в федеральном розыске как «психически беспомощный человек». После возвращения ей предстоит пройти обследование и курс лечения. Встречать ее в Москве планирует сестра, проживающая вместе с супругом, имеющим серьезное заболевание сердца.

Ранее сообщалось, что две гражданки России, освобожденные из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы, переданы сотрудникам посольства РФ в Таиланде для дальнейшей репатриации. Операция была проведена при содействии дипломатов в Мьянме и МВД России.

Азия
Таиланд
туристы
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Метил в депутаты: в Москве задержали распространителя детского порно
Мерц начал отрицать резкое ухудшение отношений с Трампом
Трамп «забыл» позвать Израиль на переговоры с Ираном
«Обрек страну на погибель»: в Киеве раскритиковали Зеленского за поездки
«Аэрофлот» ограничил количество пауэрбанков на одного пассажира
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.