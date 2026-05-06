Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

В Таиланде освободили 67-летнюю россиянку Ирину Кокореву, более года находившуюся в иммиграционной тюрьме, сообщает Telegram-канал Baza. После заключения женщине предстоит лечение на родине из-за серьезного ухудшения здоровья.

Кокорева была освобождена из иммиграционного центра содержания IDC. Она оказалась под стражей после задержания полицией за бродяжничество, поскольку в течение некоторого времени проживала на улице. Родственники узнали о ее местонахождении не сразу. По имеющимся данным, информация о ее задержании стала известна после того, как сокамерница связалась с волонтерами, которые впоследствии помогали передавать женщине средства на питание.

За период содержания Кокорева потеряла около 10 килограммов и утратила способность самостоятельно передвигаться. Медицинское обследование в учреждении не проводилось, в связи с чем точный диагноз не установлен.

В России женщина числится в федеральном розыске как «психически беспомощный человек». После возвращения ей предстоит пройти обследование и курс лечения. Встречать ее в Москве планирует сестра, проживающая вместе с супругом, имеющим серьезное заболевание сердца.

Ранее сообщалось, что две гражданки России, освобожденные из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы, переданы сотрудникам посольства РФ в Таиланде для дальнейшей репатриации. Операция была проведена при содействии дипломатов в Мьянме и МВД России.