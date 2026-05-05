05 мая 2026 в 07:29

Обманутые в Мьянме россиянки спасены дипломатами РФ

Две попавшие в ловушку к мошенникам в Мьянме россиянки переданы дипломатам РФ

Посольство России в Таиланде Посольство России в Таиланде Фото: thailand.mid.ru
Две гражданки России, освобожденные из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы, переданы сотрудникам посольства РФ в Таиланде для дальнейшей репатриации, сообщили в пресс-службе дипломатического представительства. Операция проведена при содействии дипломатов в Мьянме и МВД России.

Операция была проведена при тесном взаимодействии дипломатических представительств и компетентных органов стран пребывания, что позволило обеспечить безопасность гражданок на всех этапах их перемещения, — говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшие получают необходимую консульскую помощь. Кроме того, дипломаты содействуют им при оформлении документов для возвращения в Россию.

В посольстве добавили, что работа по противодействию вовлечению граждан в незаконную деятельность продолжается, а россиян призывают не терять бдительности при получении сомнительных предложений о высокооплачиваемой работе в странах Юго-Восточной Азии. За последние два года дипломаты помогли вернуться на родину 21 соотечественнику.

Ранее тайские правоохранители задержали россиянина, который заманивал людей из стран СНГ в мошеннические кол-центры в Мьянме. В таких заведениях многие попадали в рабство. Мужчина работал на мафию, при этом сам жил с девушкой в Бангкоке.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
