Россиянка загадочно умерла в Армении Тело россиянки нашли у института в Ереване

Тело гражданки России обнаружено на территории Института ботаники в Ереване, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, правоохранители рассматривают версию убийства.

Накануне вечером охранник учреждения на улице Ачаряна совершал плановый обход и заметил тело женщины. Он незамедлительно вызвал полицию. На место происшествия прибыли сотрудники местного Следственного комитета и оперативные службы. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

