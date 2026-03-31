Российская модель оказалась на грани смерти после жуткой аварии в Таиланде Российская модель впала в кому после аварии на мотобайке в Таиланде

Российская модель Екатерина Блинова впала в кому после серьезной аварии на мотобайке на Пхукете, передает Telegram-канала Baza. Девушка получила травму головы с кровоизлиянием и перелом ноги, из-за чего врачам пришлось провести экстренную трепанацию черепа для удаления гематомы.

В материале сказано, что операция прошла без осложнений, но состояние уроженки Орловской области остается стабильно тяжелым. Она до сих пор не пришла в сознание.

Ситуация осложняется отсутствием у пострадавшей медицинской страховки, из-за чего все расходы легли на плечи ее близких. На текущий момент семье уже выставлен счет примерно на миллион рублей, а каждые сутки пребывания в стационаре обходятся еще в 130 тыс. рублей. В связи с огромными затратами родственники и друзья Екатерины были вынуждены объявить сбор средств, так как самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение в зарубежной клинике они не в состоянии.

Ранее жительница Крыма, которую несколько дней назад доставили из Таиланда в Москву в коматозном состоянии, скончалась в столице. Женщина умерла, не приходя в сознание.