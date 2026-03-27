Тайская стоматология убила крымчанку

Впавшая в кому после удаления зуба в Таиланде россиянка скончалась в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жительница Крыма, которую несколько дней назад доставили из Таиланда в Москву в коматозном состоянии, скончалась в столице, информирует Telegram-канал «Mash на волне». Женщина не пришла в сознание и умерла до того, как можно было установить точную причину.

Несколько дней назад девушку на обычном пассажирском самолете доставили в Россию, так как специальный борт получить не удалось. Родные уточнили, что подробности случившегося станут известны после проведения вскрытия.

Женщина отдыхала вместе с сестрой в Паттайе, где у нее воспалился зуб мудрости и его удаляли по страховке. Уже на следующее утро после процедуры ей стало плохо, и в клинике она впала в кому. Родственники организовали сбор средств, чтобы вернуть девушку домой, и после этого ее удалось перевезти в Москву.

Ранее сообщалось, что жительницу Крыма, впавшую в кому после удаления зуба в Таиланде, готовят к транспортировке в Москву. Вылет предварительно намечался на 23 марта. Мать девушки тогда рассказала, что состояние дочери остается тяжелым, но стабильным, появились некоторые рефлексы.

