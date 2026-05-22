22 мая 2026 в 15:28

Оверчук сравнил обещания ЕС Армении с морковкой на палке

Алексей Оверчук
Евросоюз продолжает обещать Армении финансовую поддержку, однако конкретных решений по предоставлению помощи пока нет, заявил ИС «Вести» вице-премьер России Алексей Оверчук. По его словам, преференции для Еревана остаются в неопределенном статусе.

Может быть, им там дадут что-то, может, не дадут. Мы постоянно слышим про какие-то $2,5 млрд (176 млрд рублей. — NEWS.ru), которые ЕС им там все время обещают, но пока ничего не дают. Ну вот, знаете, как морковку держат перед носом. Это примерно так выглядит, — сказал вице-премьер.

Ранее Оверчук заявил, что сближение Армении с Европейским союзом может повлиять на ее отношения с ЕАЭС и экономическое сотрудничество с Россией. Он призвал Ереван сделать выбор побыстрее. Dице-премьер напомнил, что в рамках текущей геополитической ситуации Европейский союз из экономического интеграционного объединения превращается в военно-политический союз, ЕС милитаризируется и не скрывает, что делает это против России.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Еревана и Москвы складываются непростые отношения. По его словам, Запад предпринимает попытки подмять под себя Армению.

