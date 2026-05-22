22 мая 2026 в 15:59

КАМАЗ спустя два месяца ушел от четырехдневной рабочей недели

КАМАЗ отменил четырехдневную рабочую неделю из-за роста числа заказов

Завод ПАО «КАМАЗ» Завод ПАО «КАМАЗ» Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Руководство ПАО «КАМАЗ» отменило режим неполной четырехдневной рабочей недели, который был вынужденно установлен на предприятии в марте, сообщили в пресс-службе компании. Приказ уже подписал генеральный директор автомобильного гиганта Сергей Когогин. Возврат к полноценному графику стал возможен благодаря значительному увеличению текущего производственного плана.

Принятые руководством компании меры по развитию продаж и повышению потребительских качеств автомобилей позволили нарастить объем заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного плана, — говорится в заявлении.

Весной КАМАЗ вслед за другими крупными отечественными автопроизводителями перешел на сокращенную рабочую неделю из-за нестабильной ситуации на автомобильном рынке. Однако автозавод сумел существенно нарастить объемы поступающих заказов на ближайшие месяцы и обеспечить стабильную загрузку мощностей.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным. Глава государства обратил внимание, что предприятие успешно работает в условиях кризиса в автомобильной отрасли.

Экономика
КамАЗ
автопром
производства
