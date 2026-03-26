Российский автоконцерн готовится сократить работу из-за кризиса

КамАЗ может сократить рабочую неделю на день с 1 июня из-за кризиса

Автоконцерн КамАЗ рассматривает возможность введения сокращенной на один день рабочей недели с 1 июня в случае сохранения негативной конъюнктуры на рынке грузовиков, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В пресс-службе уточнили, что данное решение не затронет подразделения с непрерывным производственным циклом.

Ранее представители АвтоВАЗа заявили, что переводить персонал на неполную рабочую неделю предприятие не намерено. В пресс-службе подчеркнули, что завод функционирует в обычном пятидневном графике с сохранением полного заработка. Как отметили в компании, подобные сведения дестабилизируют ситуацию в коллективах и наносят реальный вред отечественной индустрии.

Кроме того, в пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что компания изучает возможность внедрения платной подписки на свои машины. На вопрос о сроках запуска такой услуги в организации ответили, что просчитывают соответствующий бизнес-кейс.