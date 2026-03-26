26 марта 2026 в 12:39

Российский автоконцерн готовится сократить работу из-за кризиса

КамАЗ может сократить рабочую неделю на день с 1 июня из-за кризиса

Сборка электробусов в цехе российского производителя «КАМАЗ» Сборка электробусов в цехе российского производителя «КАМАЗ» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Автоконцерн КамАЗ рассматривает возможность введения сокращенной на один день рабочей недели с 1 июня в случае сохранения негативной конъюнктуры на рынке грузовиков, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В пресс-службе уточнили, что данное решение не затронет подразделения с непрерывным производственным циклом.

Данное решение будет реализовано только при сохранении негативной рыночной конъюнктуры и не коснется подразделений, имеющих непрерывное производство, — сказано в сообщении.

Ранее представители АвтоВАЗа заявили, что переводить персонал на неполную рабочую неделю предприятие не намерено. В пресс-службе подчеркнули, что завод функционирует в обычном пятидневном графике с сохранением полного заработка. Как отметили в компании, подобные сведения дестабилизируют ситуацию в коллективах и наносят реальный вред отечественной индустрии.

Кроме того, в пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что компания изучает возможность внедрения платной подписки на свои машины. На вопрос о сроках запуска такой услуги в организации ответили, что просчитывают соответствующий бизнес-кейс.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле объяснили, на что способен Киев при шантаже Евросоюза и НАТО
Что известно о подготовке Казахстана к грядущему визиту Путина
В Кремле анонсировали появление нового здания Национального центра «Россия»
Иран послал США грозный сигнал из-за возможной наземной операции
В Кремле призвали осторожно относиться к новостям с Ближнего Востока
Национальный чемпионат розничных профессий состоится в Лужниках
Песков объяснил, зачем России нужно продолжать СВО
Песков назвал одну из главных причин продолжения СВО
Миронов призвал решить крупную проблему новых регионов
Стало известно, как изменятся цены на услуги стоматологов в будущем
Ситуация в Дубае 26 марта: новости, удары Ирана, что с турами из России
Кремль поймал Зеленского на противоречии в желании мира
Песков заявил о повышенном внимании спецслужб РФ к запускам украинских БПЛА
В Петербурге прошли обыски у крупного поставщика медрасходников
«Срочно пластику»: зрители оценили внешний вид Ефремова
Что сказали в Кремле о восстановлении отношений США и России
«В закрытом режиме»: в Кремле анонсировали важную встречу Путина
На заседании Оргкомитета МТЛФ утвердили деловую программу форума
В Кремле анонсировали интересное выступление Путина на съезде РСПП
В Госдуме оценили идею Минцифры перевести квитанции за ЖКУ на «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

