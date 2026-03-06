Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 07:24

Mash сообщил, что сотрудников АвтоВАЗа переведут на четырехдневку

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудников АвтоВАЗа переведут на четырехдневку в следующем месяце из-за сокращения производства и снижения спроса на Lada. При этом на канале указано, что окончательное решение на этот счет будет принято в рамках ближайшей конференции.

Mash уточняет, что такую стратегию поддерживает почти все руководство, поскольку видит в этом возможность спасти предприятие от падения в «финансовую яму». Mash указал, что текущая ситуация считается, по мнению источников, одной из самых сложных для компании за последние 20 лет.

АвтоВАЗ до этого передавал, что с января 2026 года проиндексирует цены на автомобили Lada. Стоимость машин вырастет в среднем на 0,5% по модельному ряду. При этом цены на Lada Aura и Lada Largus, наоборот, снизятся на 14% и 3,8% — до 2,24 млн и 1,58 млн рублей.

Также известно, что в скором времени АвтоВАЗ начнет продажу известной модели, которой не было в гамме компании целых четыре года, — Lada Vesta Sport. Ее главные характеристики — форсированный двигатель объемом 1,8 л, новая шестиступенчатая механическая коробка передач и серьезно доработанное шасси. Однако продажи новых машин Lada в феврале снизились на 22,5%.

