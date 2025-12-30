АвтоВАЗ заявил о повышении цен с 2026 года АвтоВАЗ: цены на автомобили Lada проиндексируют с января 2026 года

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ с января 2026 года проиндексирует цены на автомобили Lada, сообщили в пресс-службе компании. Стоимость машин вырастет в среднем на 0,5% по модельному ряду. При этом цены на Lada Aura и Lada Largus, наоборот, снизятся на 14% и 3,8% — до 2,24 млн и 1,58 млн рублей.

С января 2026 года АвтоВАЗ скорректирует цены на модельный ряд Lada. Несмотря на инфляцию 2025 года, а также вводимые налоговые изменения, средняя индексация цен по модельному ряду Lada составит всего 0,5%, — говорится в сообщении.

Цены на самое доступное семейство Granta вырастут в среднем на 1,9%, а базовая версия подорожает на 13% и будет стоить 850 тыс. рублей. Новинка года Lada Iskra подорожает в среднем на 1,8%, а ее начальная цена составит 1,277 млн рублей.

Стоимость внедорожников Niva Legend и Niva Travel увеличится в среднем на 1,8% и 1,9% соответственно. Цены на автомобили семейства Lada Vesta практически не изменятся: версия 2026 модельного года с дополнительным оборудованием будет стоить 1,58 млн рублей.

Ранее президент компании Максим Соколов заявил, что АвтоВАЗ намерен выйти на уровень досанкционного экспорта автомобилей к 2027 году. Он отметил, что уже в 2025 году объем экспортных поставок превысит 20 тыс. автомобилей и машинокомплектов.