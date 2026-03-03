Зимняя Олимпиада — 2026
В Ормузском проливе после удара БПЛА загорелся американский танкер

КСИР: танкер ATHE NOVA загорелся в Ормузском проливе после атаки дронов

БПЛА ВС Ирана БПЛА ВС Ирана Фото: ranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Ормузском проливе продолжает гореть американское судно-заправщик, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Атака была совершена с использованием двух беспилотных летательных аппаратов. На данный момент официальные представители США не комментируют ситуацию.

Американский танкер-заправщик <…> до сих пор горит в Ормузском проливе после попадания в него двух беспилотников, говорится в заявлении КСИР.

Ранее стало известно, что Тегеран намерен применять крайние меры для блокирования любых попыток транспортировки энергоносителей через Ормузский пролив. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари пообещал, что любое судно, которое попытается его пересечь будет сожжено.

До этого эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что мировые биржевые цены на газ могут вырасти примерно в 1,5 раза и превысить $600 (46 тыс. рублей) за тысячу кубометров в случае блокировки Ормузского пролива. Он пояснил, что привести к этому может эскалация геополитической напряженности вокруг Ирана.

