Жена президента США впервые в истории возглавила заседание СБ ООН

Первая леди США Мелания Трамп установила исторический рекорд в стенах ООН. В понедельник она заняла председательское место на заседании Совета Безопасности, посвященном теме детей, технологий и образования в условиях конфликта на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости.

Это первый случай в истории, когда супруга действующего президента США или любого другого мирового лидера председательствует на заседании Совбеза. Событие вызвало небывалый ажиотаж.

Как передает корреспондент с места событий, в зале для зрителей не осталось свободных мест, дипломатический корпус также был в полном составе. Примечательно, что на экстренном заседании по ситуации вокруг Ирана, проходившем на выходных, такого внимания к мероприятию не наблюдалось.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в MAX обратил внимание, что Трамп никак не отреагировала на гибель учениц после попадания ракеты по школе для девочек в иранском городе Минаб. По его словам, заботящаяся о детях первая леди страны не пролила ни одной слезы.

До этого стало известно, что жена главы Белого дома сосредоточится на поддержке сына Бэррона как будущего продолжателя политической династии, не имея собственных перспектив для самостоятельной карьеры в качестве президента. Супруга лидера не может баллотироваться из-за рождения в Словении и вряд ли заинтересована в этом.