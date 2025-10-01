Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 02:11

Россия стала председателем Совбеза ООН

Россия с 1 октября будет председательствовать в Совбезе ООН

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 октября Россия на месяц приняла председательство в Совете Безопасности ООН, передает РИА Новости. Это ротационная должность, которая переходит к разным странам-членам. Последний раз РФ занимала этот пост в июле прошлого года.

В этом году Россия сменила на посту председателя Республику Корею. В период своего руководства Москва планирует провести специальное заседание, приуроченное к юбилею ООН. Знаковая дата — 24 октября — день вступления в силу Устава организации в 1945 году.

Кроме того, в октябре Совбез продолжит обсуждать актуальные конфликты, включая ситуацию на Украине и в Газе. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в первый день месяца проведет пресс-конференцию для журналистов. Он расскажет об основных принципах работы организации и коснется мировой повестки.

Ранее сообщалось, что Бразилия, Германия, Индия и Япония, входящие в «Группу четырех» (G4), выступили за скорейшую реформу Совета Безопасности ООН. Совместное заявление министров этих стран было распространено в Нью-Йорке. Авторы заявления отметили необходимость расширения Совбеза ООН как за счет постоянных, так и непостоянных членов.

