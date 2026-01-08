Раскрыто, куда Киев решил спрятать фабрики БПЛА от ударов ВС России

Украина ответит на военную поддержку Варшавы переносом части своего производства дронов и ракет на польскую территорию, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Его слова прозвучали на фоне 48-й поставки американского оружия для Киева, в которую внесла вклад и Польша, передает Telegram-канал Clash Report.

Мы внесли свой вклад в закупку американского оружия для Украины. Сейчас мы находимся на этапе 48-й поставки военной техники. Украина отвечает взаимностью, перенося часть своего производства дронов и ракет в Польшу, — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не будет участвовать в возможном развертывании многонациональных сил на Украине. Он уточнил, что Варшава в силу обстоятельств может взять на себя роль логистического центра, но не более того.

Кроме того, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что отношения между Киевом и Варшавой обязаны основываться на принципах равноправия. Он раскритиковал украинского главу Владимира Зеленского накануне их встречи, отметив, что тот воспринимает польскую поддержку как нечто само собой разумеющееся.