Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 16:28

Раскрыто, куда Киев решил спрятать фабрики БПЛА от ударов ВС России

Сикорский: Украина перенесет часть фабрик БПЛА на территорию Польши

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украина ответит на военную поддержку Варшавы переносом части своего производства дронов и ракет на польскую территорию, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Его слова прозвучали на фоне 48-й поставки американского оружия для Киева, в которую внесла вклад и Польша, передает Telegram-канал Clash Report.

Мы внесли свой вклад в закупку американского оружия для Украины. Сейчас мы находимся на этапе 48-й поставки военной техники. Украина отвечает взаимностью, перенося часть своего производства дронов и ракет в Польшу, — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не будет участвовать в возможном развертывании многонациональных сил на Украине. Он уточнил, что Варшава в силу обстоятельств может взять на себя роль логистического центра, но не более того.

Кроме того, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что отношения между Киевом и Варшавой обязаны основываться на принципах равноправия. Он раскритиковал украинского главу Владимира Зеленского накануне их встречи, отметив, что тот воспринимает польскую поддержку как нечто само собой разумеющееся.

Украина
беспилотники
дроны
БПЛА
Польша
Радослав Сикорский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вице-президент США неожиданно обратился к любителям наркотиков
Подавший сигнал бедствия самолет совершил посадку
Появились подробности о подавшем сигнал бедствия рейсе Москва — Дубай
Обмен Касаткина на Винатье попал на видео
Погода в Москве в пятницу, 9 января: ждать ли сильной метели и мороза
«Невозможно без согласия России»: Мерц объяснил принцип поддержки Киева
Джим Роджерс распродал все акции США и вложил деньги в активы Узбекистана
Каллас ответила, как Европа будет реагировать на угрозы Трампа Гренландии
Россиянин покакал в штаны прямо в самолете и «задушил» пассажиров
В РФ начала действовать повышенная ставка НДФЛ для одной категории граждан
Раскрыто, станут ли протесты в США концом политической карьеры Трампа
Рейс Дубай — Москва подал сигнал бедствия
Минус 2 размера за месяц: делаем тыквенный суп — рецепт для похудения
Стало известно, что произошло между фон дер Ляйен и Зеленским в Париже
Ученый раскрыл, стоит ли опасаться электрической бури из космоса
Путин решил судьбу баскетболиста Касаткина после тюрьмы во Франции
В Кривом Роге зафиксирован выброс на коксохимическом заводе
ФСБ раскрыла подробности возвращения Касаткина на родину
Жесткая авария в Удмуртии унесла жизни двух человек
Москвичей предупредили об аномальной погоде в ближайшие дни
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.