Польша отказалась участвовать в многонациональных силах на Украине

Польша не будет принимать участие в возможных многонациональных силах на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. При этом он отметил, что Польша может взять на себя роль логистического хаба, но лишь в силу обстоятельств.

Это наше автономное решение. Польша сама принимает решение куда посылает солдат, а куда не посылает. Это не исходит из отсутствия у нас решимости или отсутствия смелости. Польша имеет другое задание. Мы должны защищать восточный фланг НАТО, — сказал Туск.

Тем временем за разрыв дипломатических отношений с Россией после подрыва железнодорожных путей на линии Варшава — Люблин высказались 42,6% жителей Польши, выяснил исследовательский центр SW Research по итогам опроса. Среди сторонников такого решения чаще встречаются жители небольших населенных пунктов с начальным образованием.

До этого сообщалось, что на северо-востоке Польши серьезно повреждено железнодорожное полотно на ключевой магистрали, ведущей на Украину. Польский премьер-министр Туск предположил, что это мог быть саботаж. По предварительной информации, происшествие случилось на участке, соединяющем Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск».

