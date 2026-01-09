Как пить кефир для похудения: самая эффективная монодиета

Как быстро похудеть? Этим вопросом задается каждая из нас после новогодних каникул. Давайте попробуем кефирную монодиету.

Три дня нужно пить только свежий нежирный кефир — около полутора литров в день, разделив на шесть небольших порций. Между приемами кефира обязательно пейте чистую воду — не меньше двух литров за сутки.

За это время можно стать легче на 2–4 килограмма, уйдет лишняя жидкость, организм очистится. Если почувствуете сильную слабость, добавьте немного творога. После монодиеты два дня питайтесь легкими блюдами, постепенно возвращаясь к обычному рациону.

Важно сказать, что этот рецепт для похудения не подходит людям с больным желудком и почками, беременным и кормящим. Повторять монодиету на кефире можно не чаще одного раза в месяц. Перед началом обязательно посоветуйтесь с доктором, чтобы не навредить здоровью!