Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 11:11

Как пить кефир для похудения: самая эффективная монодиета

Как пить кефир для похудения: самая эффективная монодиета Как пить кефир для похудения: самая эффективная монодиета Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Как быстро похудеть? Этим вопросом задается каждая из нас после новогодних каникул. Давайте попробуем кефирную монодиету.

Три дня нужно пить только свежий нежирный кефир — около полутора литров в день, разделив на шесть небольших порций. Между приемами кефира обязательно пейте чистую воду — не меньше двух литров за сутки.

За это время можно стать легче на 2–4 килограмма, уйдет лишняя жидкость, организм очистится. Если почувствуете сильную слабость, добавьте немного творога. После монодиеты два дня питайтесь легкими блюдами, постепенно возвращаясь к обычному рациону.

Важно сказать, что этот рецепт для похудения не подходит людям с больным желудком и почками, беременным и кормящим. Повторять монодиету на кефире можно не чаще одного раза в месяц. Перед началом обязательно посоветуйтесь с доктором, чтобы не навредить здоровью!

Читайте также
Готовлю на праздничный стол за 10 минут: закусочный рулет из 3 ингредиентов
Семья и жизнь
Готовлю на праздничный стол за 10 минут: закусочный рулет из 3 ингредиентов
Секрет французского десерта: фрукты томятся в сахаре под нежным тестом. Готовый тарт татен переворачиваю — и вуаля!
Общество
Секрет французского десерта: фрукты томятся в сахаре под нежным тестом. Готовый тарт татен переворачиваю — и вуаля!
Картофель, сало и шкварки. Деревенские лепешки «с дымком» — сытно, просто и очень по-домашнему
Общество
Картофель, сало и шкварки. Деревенские лепешки «с дымком» — сытно, просто и очень по-домашнему
Как за 3 дня похудеть на питьевой монодиете без чувства голода
Семья и жизнь
Как за 3 дня похудеть на питьевой монодиете без чувства голода
Быстрый сброс веса на шоколадной монодиете: основные правила и советы
Семья и жизнь
Быстрый сброс веса на шоколадной монодиете: основные правила и советы
рецепты
кулинария
похудение
кефир
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Анджелине Джоли понадобилась помощь детей из-за тяжб с Питтом
На Украине разоблачили аферу с поставкой оружия на гигантскую сумму
5 дней по 7 уроков или 6 дней по 5–6: что легче для психики подростка?
В московских аэропортах отменили десятки рейсов из-за одной причины
США и Украина замерли в ожидании Путина после Парижа
Санкт-Петербург для детей: куда сходить бесплатно
«Снежное нашествие» на Москву удивило синоптика масштабом и рекордами
«Укол галоперидола»: Медведев жестко высказался о ночном ударе по Украине
Медведев назвал «не вполне адекватным» использование флага РФ «Маринерой»
Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв
«Выстоим и в этот раз»: Медведев высказался о новых санкциях США
«Станет переломным»: раскрыто, какие «козыри» достанет армия РФ в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III отказался видеться с Гарри
«Тут все ясно»: Медведев объяснил логику Трампа по санкциям против России
Медведев раскрыл, чью судьбу может повторить Мадуро
Психолог рассказала, как побороть послепраздничную прокрастинацию
«Требуется смирительная рубашка»: Медведев о захвате танкера «Маринера»
В Сочи мальчик поиграл с петардой и чуть не лишился руки
Медведев предложил элитам США засунуть языки в «рахитичные задницы»
Медведев одним емким словом описал начало 2026 года
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.