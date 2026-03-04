Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 09:05

Нарколог раскрыл опасное свойство алкогольной зависимости

Нарколог Литков: начальная стадия алкоголизма формируется без симптомов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Начальная стадия алкогольной зависимости характеризуется отсутствием симптомов, заявил NEWS.ru нарколог Сергей Литков. По его словам, алкоголизм формируется постепенно, и часто пациенты приходят за помощью, когда ситуация уже становится серьезной.

Алкогольная зависимость редко начинается с тяжелых запоев. Чаще процесс развивается постепенно, и именно поэтому долго остается вне внимания как самого человека, так и его окружения. На ранних этапах формируется рост толерантности. Для достижения привычного эффекта требуется большее количество алкоголя. Организм адаптируется, и внешне это может выглядеть как «хорошая переносимость». При этом в мозге уже происходят изменения — нарушается баланс между возбуждающими и тормозными нейромедиаторами, — предупредил Литков.

Он подчеркнул, что следующим этапом является формирование психологической зависимости. По словам Литкова, человек начинает прибегать к алкоголю, чтобы управлять своим эмоциональным состоянием, справляться со стрессом и улучшать коммуникацию. Нарколог пояснил, что со временем возникает устойчивая связь: только после употребления спиртного напряжение исчезает.

Со временем присоединяется физический компонент. При снижении уровня алкоголя возникают тревога, раздражительность, нарушения сна. Эти симптомы могут быть слабо выражены, поэтому часто списываются на усталость или стресс. Однако именно они указывают на формирование абстинентного механизма. Опасность в том, что социальная адаптация может сохраняться годами. Человек работает, поддерживает отношения и при этом не осознает глубины изменений. К врачу обращаются, как правило, уже на стадии выраженных нарушений, — резюмировал Литков.

Ранее нарколог Антон Рудковский заявил, что в медицине не существует понятия «легких» наркотиков. По его словам, любое психоактивное средство вызывает зависимость и вредит здоровью.

