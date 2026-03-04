Зимняя Олимпиада — 2026
Посольство РФ: 130 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана

Переход россиянами госграницы между Ираном и Азербайджаном через пропускной пункт Астара при содействии Баку продолжается, заявили в посольстве РФ в Азербайджане. 3 марта границу пересекли 130 человек, среди них — члены семей российских загранучреждений в Исламской Республике Иран, в том числе дети.

В группе также семь граждан Белоруссии и одна гражданка Киргизии. После завершения необходимых процедур наши соотечественники вылетят на родину спецрейсом МЧС России, — уточнили в диппредставительстве.

Отмечается, что прохождение границы осуществляется в штатном режиме, без происшествий. Посольство поблагодарило азербайджанских властей за всестороннее содействие в решении вопросов, связанных с эвакуацией людей из Ирана. Дипломаты держат ситуацию под контролем, оказывая всю необходимую поддержку гражданам РФ.

Ранее сообщалось, что в подмосковный Жуковский прибыл самолет МЧС России с гражданами, покинувшими Иран. Борт Ил-76 доставил 117 человек, из которых 54 — дети. Россияне выезжали из Ирана через наземные пункты пропуска на границе с Азербайджаном. Оттуда их забрали в аэропорт Ленкорани.

Россия
Иран
Азербайджан
эвакуации
