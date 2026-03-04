Зимняя Олимпиада — 2026
Минфин России приостановит продажи золота и валюты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минфин РФ приостановит операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота, сообщила пресс-служба ведомства. Решение связано с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве.

Минфин России принял решение не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года, — сказано в сообщении.

Ранее стоимость апрельского фьючерса на золото увеличилась на 3% после ударов по Ирану. Цена на драгметалл увеличилась на 3,45%, до $5428 (419 421,56 рубля) за тройскую унцию. В то же время стоимость фьючерса на серебро выросла на 3,08%, до $96,2 (7433,37 рубля) за тройскую унцию, а стоимость платины — на 1,38%, до $2406,3 (более 185 934 рублей).

Президент Ассоциации российских банков между тем Гарегин Тосунян заявил, что за последние семь лет самым прибыльным финансовым инструментом оказалось золото, в 2019–2025 году его доходность взлетела почти на 300%, оставив далеко позади инфляцию, которая составила 62,9%. По его словам, вложения в недвижимость за тот же период лишь удержались на уровне официальной инфляции, показав рост в 62,9%.

