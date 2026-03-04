Востоковед рассказал, к чему приведет смена руководства Ирана Востоковед Сажин: политическая система в Иране может сохраниться

Приход к власти сына аятоллы Али Хаменеи, Моджтаба Хосейни, может привести к сохранению политической системы Ирана, рассказал «Ридусу» востоковед Владимир Сажин. Он отметил, что такой выбор страна может сделать назло США и Израилю.

Покойный аятолла Хаменеи не говорил и не утверждал в последнее время, что сын должен стать его наследником. Если информация соответствует действительности, такой шаг со стороны аятолл сделан исключительно в пику американцам и израильтянам. Это знак, что система сохраняется: вы уничтожили одного Хаменеи, а у нас остался другой, — рассказал Сажин.

Востоковед подчеркнул, что потенциальный глава государства связан с КСИР. По его словам, в дальнейшем он может находиться под контролем организации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран мог бы возглавить популярный внутри страны политик с умеренными взглядами. Он подчеркнул, что «не задумывался» о кандидатуре старшего сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви.