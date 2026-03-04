МИД РФ назвал пять погранпереходов на туркмено-иранской границе для россиян

Для безопасной эвакуации россиян из Ирана через территорию Туркмении задействуют пять пограничных контрольно-пропускных пунктов, сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. В их числе «Сарахс», «Артык — Лютфабад», «Гаудан — Баджгиран», «Акяйла — Инчебурун», а также «Алтын Асыр — Инчебурун», передает слова дипломата корреспондент NEWS.ru.

Поскольку речь идет об организованных выездах и вывозах, пересечение границы возможно только после направления данных в посольство РФ в Иране. Подробная инструкция размещена, в частности, в информационных ресурсах консульского отдела посольств РФ в Туркменистане, а также на цифровых лентах МИД, — добавила Захарова.

Ранее внешнеполитическое ведомство заявляло, что россиянам нужно воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до окончания боевых действий в регионе. Министерство также призвало граждан РФ, находящихся на Ближнем Востоке, принимать повышенные меры личной безопасности.

До этого депутат Госдумы Артем Прокофьев призвал создать четкий алгоритм эвакуации россиян из-за границы на фоне проблем с вывозными рейсами. Парламентарий подчеркнул, что отсутствие у авиакомпаний официальных бумаг об отмене перелетов ставит туристов в безвыходное положение.