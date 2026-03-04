Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 13:32

МИД РФ назвал пять погранпереходов на туркмено-иранской границе для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Для безопасной эвакуации россиян из Ирана через территорию Туркмении задействуют пять пограничных контрольно-пропускных пунктов, сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. В их числе «Сарахс», «Артык — Лютфабад», «Гаудан — Баджгиран», «Акяйла — Инчебурун», а также «Алтын Асыр — Инчебурун», передает слова дипломата корреспондент NEWS.ru.

Поскольку речь идет об организованных выездах и вывозах, пересечение границы возможно только после направления данных в посольство РФ в Иране. Подробная инструкция размещена, в частности, в информационных ресурсах консульского отдела посольств РФ в Туркменистане, а также на цифровых лентах МИД, — добавила Захарова.

Ранее внешнеполитическое ведомство заявляло, что россиянам нужно воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до окончания боевых действий в регионе. Министерство также призвало граждан РФ, находящихся на Ближнем Востоке, принимать повышенные меры личной безопасности.

До этого депутат Госдумы Артем Прокофьев призвал создать четкий алгоритм эвакуации россиян из-за границы на фоне проблем с вывозными рейсами. Парламентарий подчеркнул, что отсутствие у авиакомпаний официальных бумаг об отмене перелетов ставит туристов в безвыходное положение.

Мария Захарова
Иран
границы
россияне
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме призвали прекратить резкий рост цен на цветы в преддверии 8 Марта
Против Майкла Наки возбудили уголовное дело
Житель Саратова пытался дать взятку овцами полицейскому
Матвиенко высказалась об отказе от клеток в судах
Утонувший в бассейне ребенок внезапно ожил спустя пять часов
Генералы похитили у ВСУ топливо на полмиллиона долларов
«Дешевые спектакли»: в России резко осудили постановочные свадьбы в школах
Иран обрубил продуктовый экспорт в Россию
Премьер Испании сравнил действия США на Ближнем Востоке с русской рулеткой
Президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку
Угрозы Зеленского вынудили Венгрию принять одно решение
Захарова призвала наказать осквернивших советский мемориал в Норвегии
«Прирост до трех сантиметров»: сугробы в Москве станут еще выше
Лор оценила риск массовой глухоты подростков из-за громкой музыки
Экономист раскрыл неприятные последствия роста цен на газ для Евросоюза
Жители района Роста в Мурманске остались без электричества
Российский призер Олимпиады — 2026 взял золото на чемпионате Европы
Стало известно о переносе церемонии прощания с Хаменеи
Путин указал на рост числа экстремистских преступлений за год
Пьяный россиянин забрался в закрытый ТЦ и уснул на полу
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.