«Нужно менять подход в корне»: за что хвалят и ругают новый экзамен по истории

В 2027/28 учебном году девятиклассники будут сдавать перед ОГЭ единый устный экзамен по истории, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В экспертном сообществе рассказали, какие есть плюсы и минусы нововведения, как будет проходить испытание — в материале NEWS.ru.

Что сказал министр просвещения РФ Кравцов о новом экзамене по истории

Кравцов заявил, что выпускники девятых классов будут сдавать обязательный устный экзамен по истории в 2027/2028 учебном году. Его будут проводить в форме допуска к Государственной итоговой аттестации (ГИА) в январе — апреле.

Материалы для подготовки к сдаче предмета разработают в строгом соответствии с содержанием государственных учебников по истории, уточнили в ведомстве.

По словам главы Минпросвещения, такая форма экзамена соответствует традициям изучения истории и сути исторического образования.

Какие есть преимущества устного экзамена по истории

Ключевое преимущество нововведения заключается в том, что экзамен планируется проводить в традиционной устной форме, пояснила NEWS.ru педагог Людмила Кулакова.

«Именно такая форма представляется логичной для гуманитарной дисциплины, тем более что практически все экзамены в рамках ГИА в школе проводятся в письменной форме. В результате школьники не приобретают навык четкого формулирования своих мыслей», — пояснила собеседница.

Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в разговоре с NEWS.ru уточнил, что речь идет о полезной и важной инициативе.

«Это актуально, особенно сегодня, когда раз за разом возникают попытки переписать нашу историю. Обязательный экзамен на знание истории Отечества для девятиклассников — это прививка против опасного невежества, которое может принимать пугающие формы», — пояснил депутат.

По его словам, нововведение соответствует обновленным программам молодежной политики, в частности по патриотическому воспитанию.

«Наша история — наша гордость. Знание великих дел предков естественным образом помогает ребенку расти патриотом», — отметил Толмачев.

Устная форма экзамена имеет свои преимущества, считает собеседник.

«Предмет учит не только знать даты, но и думать, рассуждать, а также разбираться в предпосылках исторических событий. Этот навык лучше всего раскрывает устная форма экзамена», — заключил парламентарий.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ранее педагог и директор петербургского лицея № 369 Константин Тхостов заявил, что экзамен по истории поможет сформировать у выпускников чувство патриотизма. Он напомнил, что во времена СССР история была одним из обязательных предметов, который сдавали выпускники школ. Педагог добавил, что возвращение такого экзамена позволит вывести образованность старшеклассников на новый уровень с учетом запросов государства.

Какие есть минусы устного экзамена по истории

Кулакова предположила, что один из минусов экзамена по истории — дополнительная нагрузка на школьников, которые в это время должны готовиться к сдаче ОГЭ.

«Бытует мнение, что экзамен не станет дополнительной нагрузкой для обучающихся, а будет инвестицией в интеллектуальную и гражданскую зрелость. Но это, разумеется, не совсем так. Для любого экзамена нужна подготовка, а нововведение потребует в два раза больше усилий, ведь оно является допуском к ОГЭ», — подчеркнула Кулакова.

С этим мнением согласился член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что история — фундаментальная наука, формирующая понимание мира и мышление.

«Тем более история своей страны — инструмент для формирования патриотизма. Этот предмет нужно изучать глубоко и с интересом, а не превращать его в очередной стрессовый тест», — пояснил сенатор.

По его мнению, введение обязательного устного экзамена по истории в качестве собеседования для допуска к ОГЭ может послужить новым барьером для и без того перегруженных девятиклассников.

«Из-за этого вместо развития любви к предмету добавится тревога, нервозность и гонка за проходным результатом. Сейчас школьники, учителя и родители и так страдают от бесконечных тестов и натаскиваний. Это говорит о том, что пора не латать систему образования новыми экзаменами, а менять подход в корне, возвращаясь к билетам, живым обсуждениям и настоящему пониманию», — резюмировал Гибатдинов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

NEWS.ru ранее сообщил, что специалисты из Федерального института педагогических измерений в ближайшее время займутся созданием форматов и материалов для устного экзамена по истории. В Рособрнадзоре подтвердили начало работы над новой экзаменационной моделью.

