Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 09:09

Стало известно, о чем Ахматова трижды просила Сталина

Росархив: Ахматова три раза просила Сталина освободить ее близких

Анна Ахматова Анна Ахматова Фото: А. Воротынский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Поэт Анна Ахматова трижды обращалась к лидеру СССР Иосифу Сталину с просьбами об освобождении своих близких, сообщили РИА Новости в Росархиве. Там добавили, что доказательства в виде документальных свидетельств хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории и Российском государственном военном архиве.

Автографы писем поэтессы хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории и Российском государственном военном архиве, — сказано в сообщении.

5 марта исполняется 60 лет со дня смерти поэта. Ахматова похоронена в поселке Комарово Ленинградской области. На следующий день после ее кончины, 6 марта 1966 года, газета «Правда» опубликовала некролог. В нем Ахматову назвали выдающейся русской советской поэтессой, отметив, что в ее творчестве нашли отражение как мир интимных переживаний, так и высокий гражданский пафос. Известно, что сама Анна Ахматова не любила, когда ее называли поэтессой. Она предпочитала именовать себя поэтом.

Ранее депутат Нина Останина заявила, что память о Сталине продолжает жить в народе, а его образ периодически возникает в политической риторике и дипломатических жестах. Парламентарий также процитировала строки поэта Сергея Есенина.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время визита в Пхеньян передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну историческое послание. Эту реликвию — письмо, которое когда-то основатель Северной Кореи Ким Ир Сен направлял руководителю Советского Союза, — Медведев вручил нынешнему главе государства.

Росархив
поэты
Иосиф Сталин
история
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бдительные молодые люди помогли предотвратить теракты в российском регионе
Власти России утвердили ГОСТ на маникюр и педикюр
В России высказались о новом экзамене для допуска к ОГЭ
В Минобороны Израиля назвали безоговорочную цель для ликвидации
В США подсчитали, на сколько хватит ракет к Patriot в войне с Ираном
Украинские БПЛА «перевели» школьников в Чувашии на дистант
Театр Маяковского отменил спектакль из-за звезды «Обыкновенного чуда»
Участницу польского террористического движения задержали в Москве
Россиянам пообещали полный возврат средств за туры в ОАЭ
Иркутская людоедка взялась за ногти
УВКБ ООН переводит сотрудников из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию
«Волнение видно»: Бурляев оценил работу Ефремова в спектакле Михалкова
Бурляев назвал основную причину, по которой Михалков дал работу Ефремову
Названы дата и время церемонии прощания с верховным лидером Ирана
Иранские военные обрушили более 40 ракет на объекты США и Израиля
Озвучены последствия атаки украинской «Бабы-яги» в Брянской области
Пропавшего на неделю российского подростка нашли
Россиянам рассказали о самых ярких кометах и созвездиях в марте
Два человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Пушкино
Канада поддержала удары по Ирану, но с одной оговоркой
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.