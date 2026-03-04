Стало известно, о чем Ахматова трижды просила Сталина Росархив: Ахматова три раза просила Сталина освободить ее близких

Поэт Анна Ахматова трижды обращалась к лидеру СССР Иосифу Сталину с просьбами об освобождении своих близких, сообщили РИА Новости в Росархиве. Там добавили, что доказательства в виде документальных свидетельств хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории и Российском государственном военном архиве.

Автографы писем поэтессы хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории и Российском государственном военном архиве, — сказано в сообщении.

5 марта исполняется 60 лет со дня смерти поэта. Ахматова похоронена в поселке Комарово Ленинградской области. На следующий день после ее кончины, 6 марта 1966 года, газета «Правда» опубликовала некролог. В нем Ахматову назвали выдающейся русской советской поэтессой, отметив, что в ее творчестве нашли отражение как мир интимных переживаний, так и высокий гражданский пафос. Известно, что сама Анна Ахматова не любила, когда ее называли поэтессой. Она предпочитала именовать себя поэтом.

