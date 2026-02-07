Дальний потомок Пушкина скончался в день смерти поэта Прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко ушел из жизни

Скончался прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко, сообщил в своем Telegram-канале Государственный музей имени поэта. Он был представителем пятого поколения потомков классика и более 50 лет проработал конструктором на заводе имени Лихачева, многие годы сотрудничая с музеем.

Ушел из жизни Вячеслав Александрович Гуцко — прапраправнук Александра Сергеевича Пушкина. <…> Символично, что Вячеслава Александровича не стало 29 января — в тот же день, когда (только по старому стилю) остановилось сердце его великого предка, — говорится в сообщении.

