07 февраля 2026 в 14:13

Дальний потомок Пушкина скончался в день смерти поэта

Прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко ушел из жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Скончался прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко, сообщил в своем Telegram-канале Государственный музей имени поэта. Он был представителем пятого поколения потомков классика и более 50 лет проработал конструктором на заводе имени Лихачева, многие годы сотрудничая с музеем.

Ушел из жизни Вячеслав Александрович Гуцко — прапраправнук Александра Сергеевича Пушкина. <…> Символично, что Вячеслава Александровича не стало 29 января — в тот же день, когда (только по старому стилю) остановилось сердце его великого предка, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о кончине в Оренбурге старейшей актрисы областного драматического театра им. Горького Изольды Лидарской. Заслуженная артистка РФ, посвятившая сцене свыше 60 лет, скончалась на 93-м году жизни. Она была яркой представительницей местной театральной династии.

Кроме того, 23 января 2026 года скончалась вдова актера Алексея Баталова, цирковая артистка Гитана Леонтенко. Она была похоронена на Преображенском кладбище. Перед этим в храме святителя Николая Чудотворца прошла церемония отпевания.

