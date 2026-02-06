Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 22:54

Заслуженная артистка России умерла на 93-м году жизни

Заслуженная артистка России Изольда Лидарская умерла в возрасте 92 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Оренбурге на 93-м году жизни скончалась старейшая актриса областного драматического театра им. Горького, заслуженная артистка РФ Изольда Лидарская, сообщила пресс-служба организации. Она посвятила сцене более шести десятилетий, став яркой представительницей местной театральной династии.

Актриса пришла в театр в 1958 году, сразу после окончания филиала Школы-студии МХАТ. Ее творческий путь был долгим и плодотворным: за годы службы она сыграла десятки ролей в спектаклях «Гроза», «Отелло», «Коварство и любовь», «Доходное место» и многих других. Особенно зрители и коллеги запомнили ее роль молдаванки Марии в постановке «Святая святых» и королевы Елизаветы в «Ричарде III».

За выдающиеся заслуги Изольде Лидарской было присвоено звание заслуженной артистки России, а одна из ее работ была отмечена областной премией. Время и место прощания с актрисой пока неизвестны.

Ранее стало известно, что на Преображенском кладбище похоронили вдову актера Алексея Баталова цирковую артистку Гитану Леонтенко. Ей было 90 лет. Перед этим прошло отпевание артистки в храме Святителя Николая Чудотворца на территории кладбища

