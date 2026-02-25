Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 15:01

Продюсер «Вороваек» рассказал о разговоре с похоронившей детей солисткой

Продюсер Лизнев: певица Яна Павлова не знает, что делать после смерти детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экс-солистка «Вороваек» Яна Павлова не знает, как жить дальше после трагической смерти двух детей, сообщил в разговоре с NEWS.ru ее друг, продюсер, сооснователь группы Валерий Лизнев. Он добавил, что помочь артистке пережить горе сейчас может только работа.

Мы десять минут с ней по телефону всхлипывали — такой получился разговор. Я говорю: «Что сказать, не знаю. Я тебе сильно соболезную. Она говорит: „У меня такой кирпич внутри. Я не знаю, что мне делать, — рассказал Лизнев.

Продюсер предположил, что единственное, что поможет Яне пережить трагедию, — это работа. По его словам, он готов предложить ей новой проект с одной из бывших солисток «Вороваек».

У меня была мысль сделать проект с Яной и Светой Ларионовой. Пройдет 40 дней и нужно пытаться ее выдергивать из этого состояния, иначе она это не переживет. Если Яна согласится, я займусь этим проектом, — сказал Лизнев.

Ране стало известно, что дети бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой погибли в результате несчастного случая, произошедшего во время катания на санках. 22-летняя дочь и 10-летний сын певицы катались на «ватрушке», упали на большой скорости в овраг с камнями и получили летальные травмы.

