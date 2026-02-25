Раскрыты подробности заказного убийства бизнесмена в Оренбурге

Зимняя Олимпиада — 2026
СК: бизнесмен из Оренбурга поручил убийство конкурента своему знакомому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бизнесмен из Оренбурга, который решил устранить конкурента из-за долга в 15 млн рублей в сентябре 2025 года, поручил убийство своему знакомому, заявили в пресс-службе СУ СК России по региону. Тот, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы.

Для реализации задуманного он обратился к своему знакомому и за денежное вознаграждение предложил ему совершить убийство коммерсанта, — отметили в ведомстве.

Кроме того, фигурант разработал план, согласно которому в конкурента нужно было выстрелить из окна машины. С этой целью заказчик передал сообщнику деньги, на которые последний приобрел автомобиль, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Бизнесмена задержали при передаче денежных средств исполнителю за якобы совершенное убийство.

Ранее сообщалось, что в СК возбудили уголовное дело по статье об организации убийства по найму. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Оренбург
убийства
бизнесмены
уголовные дела
