Экс-чиновника обвинили в завышении цен на поставки для СВО

Бывшего замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко обвинили в завышении цен на поставку техники для нужд СВО, сообщил РИА Новости его адвокат Рифат Яхин. По его словам, речь идет о трех грузовых автомобилей и одного автомобиля марки Toyota для ГУП «Добровольческий батальона» имени Судоплатова.

Следствие считает, что Зинченко мог контролировать ГУП как председатель комитета обороны военно-гражданской администрации Запорожской области. По документам он ни за какие-либо закупки и финансово-хозяйственную деятельность не отвечал. К его компетенции больше относились вопросы кадрового обеспечения, — добавил Яхин.

Ранее московский суд принял решение заключить замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко под стражу. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

