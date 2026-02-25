Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 11:58

Экс-чиновника обвинили в завышении цен на поставки для СВО

Запорожскому экс-замгубернатора Зинченко вменили завышение цен на машины для СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Бывшего замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко обвинили в завышении цен на поставку техники для нужд СВО, сообщил РИА Новости его адвокат Рифат Яхин. По его словам, речь идет о трех грузовых автомобилей и одного автомобиля марки Toyota для ГУП «Добровольческий батальона» имени Судоплатова.

Следствие считает, что Зинченко мог контролировать ГУП как председатель комитета обороны военно-гражданской администрации Запорожской области. По документам он ни за какие-либо закупки и финансово-хозяйственную деятельность не отвечал. К его компетенции больше относились вопросы кадрового обеспечения, — добавил Яхин.

Ранее московский суд принял решение заключить замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко под стражу. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого центральный районный суд Челябинска рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову и отправил его под домашний арест. До этого политик находился в следственном изоляторе, однако теперь он сможет дожидаться завершения расследования в домашних условиях.

Россия
чиновники
следователи
Запорожская область
