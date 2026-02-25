Раскрыто, сколько россиян стыдятся поведения соотечественников за рубежом

Около 37% россиян испытывают стыд за поведение соотечественников на отдыхе за рубежом, говорится в исследовании аналитиков, с которым ознакомились в Lenta.ru. Больше всего раздражают громкие разговоры на русском языке в общественных местах.

Часто кринжовое поведение за границей связано не с плохими манерами, а с языковым барьером. Когда человек не уверен, что сможет объясниться, он начинает говорить громче, цепляться за родной язык или полностью полагаться на онлайн-переводчик. Базовое владение иностранным языком снижает тревожность и помогает вести себя естественнее, — говорится в сообщении.

Также россиян раздражают случаи неуважения соотечественников к традициям и культуре другой страны, например: прогулка в коротких шортах в центре ОАЭ. К числу неприятных особенностей поведения русских туристов относятся случаи, когда они берут еду со шведского стола с избытком «на потом», надевают чересчур официальную одежду, такую как обувь на высокой платформе прямо на пляже, и везут с собой традиционные российские блюда типа гречки, колбасы или консервов.

Ранее глава одной из турфирм Юлия Савицкая рассказала, что одна из самых дорогих стран, которые сейчас востребованы, — это Сейшелы. По ее словам, в летний сезон направление особенно популярно из-за прямого перелета, высокого качества обслуживания в отелях и вкусной еды. По ее словам, поездка на Сейшелы обойдется примерно в 1 млн рублей на двоих.