Министерство юстиции США не опубликовало десятки протоколов допроса свидетелей по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в педофилии, сообщила телекомпания CNN. По данным журналистов, из примерно 325 протоколов ФБР около 90 так и не появились на сайте ведомства.

Среди них, как отмечает CNN, три протокола допроса женщины, которая заявляла, что Эпштейн неоднократно подвергал ее насилию с 13-летнего возраста. Также она обвинила в сексуальном домогательстве действующего президента США Дональда Трампа.

У нас есть пострадавшая, которая выдвинула серьезные обвинения в адрес президента. Однако часть документов, возможно, протоколы допросов, которые ФБР провело с потерпевшей, отсутствует, и у нас нет к ним доступа, — рассказал телекомпании член комитета Палаты представителей США по надзору и подотчетности демократ Роберт Гарсия.

Ранее стало известно, что некоторые архивные материалы Минобороны Великобритании о перелетах финансиста оказались утрачены из-за планового уничтожения документов по истечении срока хранения. Скандал разгорелся на фоне сведений о том, что принц Эндрю, брат короля Карла III, мог использовать военные самолеты для встреч с Эпштейном.

Кроме того, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что история с обнародованием документов Эпштейна сойдет с информационной повестки в ближайшие два месяца. Эксперт считает, что это произойдет из-за обострения ситуации вокруг Ирана.