Политолог рассказал о будущем скандала с Эпштейном Политолог Безпалько: о скандале Эпштейна забудут через два месяца

Скандал вокруг файлов финансиста Джеффри Эпштейна будет стерт из повестки в течение двух месяцев, заявил NEWS.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его словам, причиной этому может стать конфликт вокруг Ирана.

Я думаю, что через два месяца о скандале Эпштейна забудут. Может, даже быстрее. Причиной этому станут новые события, переговоры, может быть, там конфликт вокруг Ирана заберет все внимание. В общем, новые события постоянно идут, и на них отвлекается обыватель, он забывает о предыдущих событиях, причем напрочь. Эпштейн мертв. Файлы его опубликовали. Самое интересное уже состоялось. В момент публикации был пик, сейчас они почти никому не интересны, — заявил Безпалько.

Ранее сообщалось, что руководитель украинского модельного агентства Line 12 Мария Манюк вела переговоры с сообщником скандально известного финансиста Эпштейна Жан-Люком Брюнелем о визите девушек в США. В письме от 20 октября 2010 года он предложил ей привезти модель в Нью-Йорк