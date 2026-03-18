Дуров пошел на попятную? Массовые блокировки в Telegram, позиция РКН

Администрация Telegram за сутки заблокировала более 100 тысяч групп и каналов, которые нарушали законодательство и распространяли экстремистскую информацию. Связано ли это с замедлением Telegram в России, чего требуют от Павла Дурова власти, сможет ли Telegram остаться?

Что известно о массовых блокировках в Telegram, сколько каналов заблокировали

Мессенджер Telegram за сутки 17 марта заблокировал более 100 тысяч групп и каналов, в том числе экстремистской и террористической направленности.

Согласно данным статистики мессенджера, было заблокировано 114 348 групп и каналов. Такие темпы блокировки наблюдаются в первый раз с 10 марта. Всего за март Telegram заблокировал 1,5 млн сообществ, из них 9,4 тыс. связаны с терроризмом. С начала 2026 года количество ограниченных каналов и групп превысило 10,1 млн.

Темпы блокировок в Telegram постоянно растут: по итогам 2025 года платформа заблокировала более 44 млн сообществ; это почти в 2,7 раза выше показателей 2024 года. Среди причин: распространение нелегального контента, вербовка для противоправных действий и работа «сервисов пробива» персональных данных.

Как и ранее, сообщения о массовых блокировках экстремистских каналов в Telegram вызвали энтузиазм в Сети. Власти РФ называли отсутствие реакции на требования о блокировании экстремистских каналов одной из ключевых причин ограничений против мессенджера; российские пользователи надеются, что Telegram решил выполнить требования.

«Может, Дуров (Павел Дуров, создатель и владелец Telegram. — NEWS.ru) наконец пошел на попятную?» — призывают россияне в Сети.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что происходит с Telegram в России, максимальное замедление, штрафы за рекламу

С 8 февраля в России началось замедление работы Telegram. Роскомнадзор заявил, что такая политика проводится из-за невыполнения руководством мессенджера ключевых требований российских законов.

Ряд СМИ сообщал со ссылкой на источники, что полная блокировка Telegram запланирована на начало апреля: в Роскомнадзоре, Минцифры и администрации президента не ждут, что руководство мессенджера выполнит требования России. Официального подтверждения эти публикации не нашли.

17 марта источники СМИ заявили, что работа Telegram в России «замедлена на 80–90%» в зависимости от региона — то есть из 10 пакетов информации, отправленных мессенджером, 8–9 не доходят до цели. Фактически это означает полную блокировку. Ряд источников в Сети утверждают, что это якобы максимальный уровень блокирования передачи данных Telegram, который позволяют обеспечить технические средства.

Кроме того, 10 марта Федеральная антимонопольная служба России официально объявила, что размещение рекламы в мессенджере Telegram является незаконным, так как доступ к мессенджеру ограничивается по решению властей РФ. Ранее стало известно, что против нескольких блогеров были возбуждены административные дела. В РКН ничего не добавили к заявлениям ФАС, назвав их «исчерпывающими». Между тем адвокаты утверждают, что в обвинениях «нет юридической логики» — прежде всего потому, что рекламу нельзя размещать на запрещенных ресурсах, а Telegram до сих пор нет в перечне на сайте РКН.

Что требуют российские власти от Telegram

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский неоднократно заявлял в СМИ и публично, что мессенджер Telegram сможет продолжить работу в России, если выполнит все требования российского законодательства.

Ключевые требования России к Telegram остаются прежними: «приземление» мессенджера в России (то есть создание юридического лица и хранение данных российских пользователей исключительно на территории РФ); удаление запрещенного контента и блокировка по требованию РКН каналов и сервисов, которые занимаются нелегальной деятельностью (пропаганда экстремизма, терроризма, наем «дропов» для совершения криминальных и террористических акций); активное содействие российским властями в раскрытии преступлений.

При этом задолженность Telegram по штрафам за невыполнение закона о «приземлении» достигла почти 36 млн рублей. Соответствующие решения были вынесены московскими судами.

Подписывайтесь на наш MAX.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 18 марта: сбои, замедление, блокировка

Россия готовит сокрушительную атаку на ВСУ? Удары по Украине 18 марта

Нетаньяху жив или нет? Удары Ирана, шесть пальцев, последние новости