Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 16:35

Дуров пошел на попятную? Массовые блокировки в Telegram, позиция РКН

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация Telegram за сутки заблокировала более 100 тысяч групп и каналов, которые нарушали законодательство и распространяли экстремистскую информацию. Связано ли это с замедлением Telegram в России, чего требуют от Павла Дурова власти, сможет ли Telegram остаться?

Что известно о массовых блокировках в Telegram, сколько каналов заблокировали

Мессенджер Telegram за сутки 17 марта заблокировал более 100 тысяч групп и каналов, в том числе экстремистской и террористической направленности.

Согласно данным статистики мессенджера, было заблокировано 114 348 групп и каналов. Такие темпы блокировки наблюдаются в первый раз с 10 марта. Всего за март Telegram заблокировал 1,5 млн сообществ, из них 9,4 тыс. связаны с терроризмом. С начала 2026 года количество ограниченных каналов и групп превысило 10,1 млн.

Темпы блокировок в Telegram постоянно растут: по итогам 2025 года платформа заблокировала более 44 млн сообществ; это почти в 2,7 раза выше показателей 2024 года. Среди причин: распространение нелегального контента, вербовка для противоправных действий и работа «сервисов пробива» персональных данных.

Как и ранее, сообщения о массовых блокировках экстремистских каналов в Telegram вызвали энтузиазм в Сети. Власти РФ называли отсутствие реакции на требования о блокировании экстремистских каналов одной из ключевых причин ограничений против мессенджера; российские пользователи надеются, что Telegram решил выполнить требования.

«Может, Дуров (Павел Дуров, создатель и владелец Telegram. — NEWS.ru) наконец пошел на попятную?» — призывают россияне в Сети.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что происходит с Telegram в России, максимальное замедление, штрафы за рекламу

С 8 февраля в России началось замедление работы Telegram. Роскомнадзор заявил, что такая политика проводится из-за невыполнения руководством мессенджера ключевых требований российских законов.

Ряд СМИ сообщал со ссылкой на источники, что полная блокировка Telegram запланирована на начало апреля: в Роскомнадзоре, Минцифры и администрации президента не ждут, что руководство мессенджера выполнит требования России. Официального подтверждения эти публикации не нашли.

17 марта источники СМИ заявили, что работа Telegram в России «замедлена на 80–90%» в зависимости от региона — то есть из 10 пакетов информации, отправленных мессенджером, 8–9 не доходят до цели. Фактически это означает полную блокировку. Ряд источников в Сети утверждают, что это якобы максимальный уровень блокирования передачи данных Telegram, который позволяют обеспечить технические средства.

Кроме того, 10 марта Федеральная антимонопольная служба России официально объявила, что размещение рекламы в мессенджере Telegram является незаконным, так как доступ к мессенджеру ограничивается по решению властей РФ. Ранее стало известно, что против нескольких блогеров были возбуждены административные дела. В РКН ничего не добавили к заявлениям ФАС, назвав их «исчерпывающими». Между тем адвокаты утверждают, что в обвинениях «нет юридической логики» — прежде всего потому, что рекламу нельзя размещать на запрещенных ресурсах, а Telegram до сих пор нет в перечне на сайте РКН.

Что требуют российские власти от Telegram

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский неоднократно заявлял в СМИ и публично, что мессенджер Telegram сможет продолжить работу в России, если выполнит все требования российского законодательства.

Ключевые требования России к Telegram остаются прежними: «приземление» мессенджера в России (то есть создание юридического лица и хранение данных российских пользователей исключительно на территории РФ); удаление запрещенного контента и блокировка по требованию РКН каналов и сервисов, которые занимаются нелегальной деятельностью (пропаганда экстремизма, терроризма, наем «дропов» для совершения криминальных и террористических акций); активное содействие российским властями в раскрытии преступлений.

При этом задолженность Telegram по штрафам за невыполнение закона о «приземлении» достигла почти 36 млн рублей. Соответствующие решения были вынесены московскими судами.

Подписывайтесь на наш MAX.

Telegram
блокировки
новости
Роскомнадзор
Валентин Меликов
Самое популярное
Москва

Россия

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.