Telegram начал выполнять требования РКН? Что известно о волне блокировок

В мессенджере Telegram идет массовая волна блокировок групп и каналов с нелегальным контентом. Связано ли это с замедлением Telegram в России, какие каналы блокируют, что нужно для разблокировки?

Что за волна блокировок в Telegram, какие каналы блокируют

Администрация Telegram за сутки 15 февраля заблокировала почти 235 тысяч групп и каналов, которые содержат нелегальную информацию и связаны с криминалом. Темпы новых блокировок оказались самыми высокими с 23 января, когда модераторы за сутки забанили более 300 тысяч ресурсов.

Команда модерации Telegram опубликовала обзор по темпам блокировки каналов. С начала 2026 года было заблокировано более 7,2 млн групп и каналов, в том числе более 77 тысяч, распространяющих детскую порнографию и более 27 тысяч связанных с терроризмом. В целом количество каналов с противоправным контентом, заблокированных Telegram c 2015 года, исчисляется десятками миллионов.

Ранее в Госдуме назвали требования по блокировке незаконного контента главным требованием России к Telegram. По словам депутата Сергея Боярского, руководство платформы во главе с Павлом Дуровым должно «приземлить» компанию в РФ, создать российский офис и активно взаимодействовать с властями и спецслужбами в борьбе с нелегальным контентом.

«Требования простые, элементарные: локализовать данные пользователей на территории Российской Федерации, удалять запрещенную информацию (экстремизм, терроризм) и сотрудничать с правоохранительными органами в части раскрытия тяжких преступлений (например, по „Крокусу“)», — заявил Боярский.

Telegram готов выполнять требования РКН? Что об этом известно

Ранее Павел Дуров заявил, что «ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением». Однако массовая волна блокировок в Telegram после решения о замедлении платформы заставила пользователей предположить, что руководство мессенджера готово пойти на уступки.

Так, известный мониторинговый канал Lpr1 поблагодарил руководство Telegram за оперативную блокировку террористических каналов, в том числе украинских.

«Каналы террористов блокируются администрацией Telegram в кратчайший срок, при подаче жалоб», — отмечает Lpr1.

В Сети обратили внимание, что российские власти не спешат рвать все связи с Telegram, в отличие от платформ американской корпорации Meta (признана экстремистской, деятельность запрещена в России).

«В отличии от Meta, Telegram пока не стал „запрещенной соцсетью“. В нем нет запрета на рекламу и монетизацию. Значит, крупные игроки не уходят из Telegram. Судьба „телеги“ должна решиться к выборам и компромисс может быть найден. Дуров удовлетворяет часть требований российских властей, а те — прекратят замедлять мессенджер. По крайней мере, до новой эскалации конфликта», — предположил политолог Илья Гращенков.

По его словам, миграция пользователей из Telegram в национальный мессенджер MAX может происходить «по схеме „ВКтонтакте“, когда площадка будет насыщаться собственным контентом и превращаться в собственную экосистему.

В то же время в Роскомнадзоре заявили, что им «нечего добавить» к ранее опубликованной информации о том, что Telegram не выполняет требования российского законодательства. Так в ведомстве отреагировали на заявления Боярского о том, что «администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором».

