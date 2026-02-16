Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 15:16

Роскомнадзор ответил на сообщение о диалоге с Telegram

В РКН не стали комментировать сообщение депутата Боярского о связи с Telegram

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Роскомнадзор заявил, что пока не может добавить ничего нового к ранее опубликованной информации о диалоге с мессенджером Telegram, передает ТАСС. До этого глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил, что сервис предпринимателя Павла Дурова поддерживает связь с РКН насчет полного снятия ограничений.

Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу, — говорится в сообщении.

Парламентарий также подчеркивал, что российская сторона «очень хочет» нормального сотрудничества и считает странным, что мессенджер не готов выполнить все требования полностью.

Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила в комментарии NEWS.ru, что на работу Telegram в России введены ограничения. Там отметили, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма. При этом в ведомстве указали на готовность работать с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами при условии уважения РФ.

