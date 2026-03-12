Составлен список артистов, которые могут русифицировать свои псевдонимы

В марте в России приняли закон, обязывающий предоставлять информацию для потребителей на русском языке. Это вызвало обсуждения и в музыкальной индустрии. Так, продюсер Игорь Матвиенко заявил, что в названии бойз-бенда «Иванушки International» можно зачеркнуть слово International. Кто еще из российских артистов может изменить псевдоним?

Все ли артисты обязаны переводить свои псевдонимы на русский

По словам юриста Владимира Тарасова, артисты не всегда обязаны переводить свои псевдонимы или названия групп на русский язык. Однако он подчеркнул, что согласно новому закону о применении иностранных слов в рекламе, все публичные наименования на английском языке должны быть переведены на русский язык.

«У нас русский язык должен быть главенствующим. То есть большим шрифтом должен быть русский, а английский — ниже и меньшим. Что касается наименований артистов: если товарный знак зарегистрирован как бренд, то, как правило, перевод не требуется. Практика здесь разнится. Некоторые зарубежные бренды сами до конца не понимают, как именно нужно действовать», — отметил Тарасов.

Он пояснил, что если артист зарегистрировал свой товарный знак через Роспатент, то он формально не нарушает законодательство. Тем не менее медийным личностям рекомендуется использовать перевод во избежание возможных штрафов и претензий, заключил эксперт.

Кто из артистов может русифицировать псевдонимы, а кто не будет этого делать

Как отметил Матвиенко, в названии группы «Иванушки International» можно зачеркнуть слово International. По его словам, переименование группы может произойти на фоне общественной дискуссии об использовании англицизмов.

«Вот так будут теперь называться и писаться: группа „Иванушки“, а слово International — зачеркнуто. Официально прошу не называть меня „продюсер“ — я теперь художественный руководитель», — сказал он.

Также Матвиенко высказался и о засилии иностранных слов в названиях. Он заявил, что англицизмы надоели, и призвал ввести дополнительный налог для тех, кто хочет сохранить английские названия.

Юрист Михаил Божор в беседе с «Известиями» также отметил, что закон не распространяется на товарные знаки, зарегистрированные в России. Эту лазейку некоторые представители шоу-бизнеса взяли на вооружение.

«Запрет касается и артистов, но только в том случае, если псевдоним или название группы не зарегистрированы в качестве товарного знака в России. В качестве примеров зарегистрированных товарных знаков с псевдонимами артистов можно привести, например, SHAMAN (№ 987104), Anna Asti (№ 894956), Zivert (№ 904791). В остальных случаях публичную демонстрацию псевдонима на латинице могут признавать нарушением», — заключил юрист.

Некоторые артисты, ссылаясь на это исключение, не торопятся переводить свои сценические имена и названия групп с латиницы на кириллицу. Например, продюсер The Hatters Даниил Мустаев заявил, что группа не планирует менять название.

«Мы остаемся в рамках нового закона. В любом случае у нас также зарегистрировано русифицированное название „хеттерс“, и мы можем им пользоваться при желании», — сказал Мустаев.

В разговоре с «Известиями» представители рэпера ST, певицы Zivert и группы Beautiful Boys также упомянули о товарном знаке. Композитор Михаил Чертищев, отец исполнительницы хита «Сигма-бой» Betsy, отметил, что при необходимости перевести на русский язык никнейм его дочери будет несложно, если этого потребует закон. Аналогичную позицию высказала и группа Artik & Asti.

Продюсер и композитор Максим Фадеев, в свою очередь, заявил в своем блоге, что не намерен переименовывать свои проекты.

«SEREBRO — это транслитерация. Это русское слово „серебро“, просто написанное латиницей. MALFA — это аббревиатура, составленная из моих инициалов. Это не англицизмы и не иностранные слова», — сказано в сообщении.

