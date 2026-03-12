Армия России после освобождения населенного пункта Червоная Заря ведет наступление сразу на обоих берегах реки Клевень, иностранные наемники Вооруженных сил Украины исчезли из Херсона. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Раскрыты планы ВС РФ при наступлении на реке Клевень

Российские подразделения продолжают расширение зоны контроля в приграничье Сумской области, сообщил военный аналитик Андрей Марочко. По его словам, после освобождения населенного пункта Червоная Заря наступление ведется одновременно на обоих берегах реки Клевень. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Активная фаза продвижения наблюдается юго-восточнее ранее освобожденного населенного пункта Бобылевка, продолжил эксперт. В настоящий момент штурмовые группы продолжают расширять буферную зону и развивать успех юго-восточнее населенного пункта Бобылевка.

Иностранные наемники внезапно исчезли из Херсона

Российские военные не фиксируют присутствия иностранных наемников в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсона, сообщил боец расчета БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с позывным Викинг. По его словам, сейчас на правом берегу Днепра иностранцев не наблюдается, хотя ранее они там регулярно появлялись.

Линия боевого соприкосновения в Херсонской области проходит по Днепру. По данным разведки и подполья, на правом берегу часто фиксировали наемников из стран НАТО и Латинской Америки. Причины исчезновения иностранного легиона не уточняются. Возможно, это связано с высокими потерями среди наемников или изменением тактики ВСУ.

В результате атак ВСУ пострадали два бойца «Орлана»

В Белгородской области в результате ударов ВСУ пострадали пять человек, среди них двое бойцов подразделения «Орлан», заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент с военными произошел в селе Чайки при выполнении задач.

Согласно предоставленной главой региона информации, у одного военного диагностировали осколочное ранение бедра, у другого — баротравму и осколочное ранение лица. После оказания помощи в Городской больнице № 2 Белгорода они продолжат лечение в амбулаторных условиях.

В России предложили ответ на удар ВСУ по Брянску

В ответ на атаку ВСУ по Брянску ВС РФ необходимо поражать важнейшие для Украины логистические объекты, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, речь идет о дорогах, портах и железнодорожных узлах, через которые идет доставка западного оружия и боеприпасов для Киева.

По мнению Перенджиева, поскольку к удару по Брянску могут быть причастны западные силы, России следует передавать Ирану разведданные о местонахождении их баз на Ближнем Востоке.

Раскрыты причины атак ВСУ на компрессорную станцию «Русская»

Попытки Вооруженных сил Украины атаковать компрессорную станцию «Русская» направлены на то, чтобы остановить поставки газа РФ в Венгрию и навредить Будапешту, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, такие действия украинских войск являются прямым подтверждением недавних слов российского лидера Владимира Путина о намерении Киева нарушить работу ключевых энергетических магистралей.

Как считает Дандыкин, эти попытки атак будут продолжаться. До этого все удары были отражены, поэтому так будет и впредь, констатировал собеседник издания.

