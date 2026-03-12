Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 08:53

Два вандала осквернили российский флаг

Двое жителей Приморья надругались над российским флагом и предстали перед судом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Двое жителей города Дальнегорска Приморского края надругались над российском флагом и попали на скамью подсудимых, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В январе 2025 года молодые люди в возрасте 21 года и 22 лет сорвали триколор на сопке «Пик Вербованных», после чего осквернили его оскорбительными надписями и спрятали в снегу в лесном массиве.

Суд квалифицировал эти действия по статье 329 УК РФ («Надругательство над Государственным флагом РФ»), отметив циничный характер совершенного правонарушения. В качестве меры наказания за совершенное преступление обоим фигурантам было назначено ограничение свободы.

Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы каждому, — сообщила пресс-служба органа.

Ранее в Калининграде полиция задержала 48-летнего мужчину, который прикурил сигарету от Вечного огня, а затем начал сушить над ним ботинки. Неизвестный попал на видео и им заинтересовались правоохранительные органы. Против калининградца возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

