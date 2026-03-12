Марочко сообщил о продвижении ВС РФ в ДНР Марочко: российские войска продвинулись на 1,5 км у Федоровки в ДНР

Российские подразделения продвинулись примерно на 1,5 км вглубь обороны Вооруженных сил Украины в районе Федоровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за населенный пункт, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, продвижение сопровождалось расширением зоны контроля российских сил в районе Федоровки Второй, Приволья, Голубовки, Миньковки и Новомакарово.

Западнее Макарова передовые отряды ВС РФ продвинулись более чем на 1,5 км вглубь обороны противника и начали бои за Федоровку, — сказал он.

Ранее оператор БПЛА с позывным Кабина из 55-й дивизии морской пехоты (группировка «Центр») заявил, что российские военнослужащие нанесли комбинированный удар по силам ВСУ в районе населенного пункта Белицкое в ДНР. В результате точной работы были уничтожены не только боевая машина, но и крупная группа украинской пехоты. По словам бойца, сначала разведка обнаружила движение техники противника. Беспилотник взял цель на сопровождение, после чего она остановилась у лесополосы и подала сигнал.

До этого стало известно, что 21-летний сержант Сергей Ярашев из Самары в районе населенного пункта Гришино 68 суток в одиночку защищал позиции. Президент России Владимир Путин пообещал представить его к награде. Глава государства также заявил, что поможет военному при прохождении медицинской реабилитации.