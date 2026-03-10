Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 16:29

Путин пообещал наградить бойца, который два месяца удерживал позиции в ДНР

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным пообещал представить к награде бойца, который 68 дней в одиночку удерживал позиции в районе Гришино на Красноармейском направлении. Глава государства также заявил, что поможет военному при прохождении медицинской реабилитации, передает пресс-служба Кремля.

Я обязательно переговорю с командующим, и награда будет соответствовать его подвигу. <...> Конечно, все сделаем, чтобы помочь ему с медицинской точки зрения, поддержать, сделать все, чтобы он чувствовал себя полноценным человеком, — заверил Путин.

Пушилин рассказал, что 21-летний боец из Самары служил по контракту в 51-й армии Южного округа. Участвуя в штурмовых операциях, он остался один после захода группы и удерживал позиции 68 суток. Все это время ему доставляли боеприпасы и еду с помощью коптеров. Сейчас военнослужащий эвакуирован, но находится в больнице с тяжелым ранением — он потерял обе ступни.

Ранее российский военнослужащий, только завершивший курс подготовки в учебном центре беспилотных систем морской пехоты, проявил себя уже на вторые сутки выполнения боевых задач на Красноармейском направлении. Он успешно атаковал американский танк Abrams, а затем довершил разгром цели вторым ударом дрона.

