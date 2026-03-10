США обвинили в использовании жителей Ближнего Востока как живого щита Иран обвинил США в использовании мирных жителей как живого щита

Американские вооруженные силы используют мирных жителей Ближнего Востока в качестве живого щита, сообщает иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на представителя Генштаба ВС Ирана генерала Абольфазля Шекарчи. По его словам, такие действия предпринимаются в попытке США компенсировать поражения перед силами исламской республики.

Когда [президент США Дональд] Трамп увидел, что его армия попала в ловушку перед мощными вооруженными силами исламской республики, чтобы компенсировать свое поражение, он подверг бомбардировкам тех же людей, ради защиты которых начал войну, и подвергает ударам невинных женщин, мужчин и детей. <…> Поэтому некоторые американские офицеры и военнослужащие, спасаясь бегством из смертельной ловушки перед мощным наступлением вооруженных сил, используют жителей стран региона в качестве живого щита, — заявил Шекарчи.

Ранее сообщалось, что иранские военные совершили массированную ракетную атаку на авиационную базу Рамат-Давид в Израиле, аэропорт города Хайфа и площадки для запуска ракет в восточной части Тель-Авива. В заявлении говорится о высокой эффективности использованного вооружения.

До этого военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции организовали операцию против вооруженных формирований в северо-западной провинции Курдистан. Группу боевиков нейтрализовали в ходе упреждающих разведывательных и оперативных мероприятий. Один участник группировки уничтожен на месте. Еще несколько человек оказались в плену у иранских силовиков.