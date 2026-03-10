Вассерман назвал истинную причину атаки США на школу в Иране Вассерман связал удар по школе в Иране с разгильдяйством разведчиков США

Удар по школе в иранском городе Минаб стал следствием разгильдяйства в американской разведке, сказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, ВС США могли принять учебное заведение за военный объект, поскольку вовремя не обновили карты, а теперь пытаются свалить вину на военный ИИ.

Когда-то школа была частью учебного центра Корпуса стражей Исламской революции: там были казармы, спортивно-тренировочный городок или площадка. Потом эту школу передали в общее пользование. Но, очевидно, какой-то «разгильдяй» из американской разведки забыл внести уточнение, — пояснил Вассерман.

Он уверен, что искусственный интеллект здесь совершенно ни при чем: дело в людях, которым собственного интеллекта «не всегда хватает».

Когда разведчик думает не тем местом, что у него между ушами, это особенно опасно. В любом случае это попытка снять ответственность с военных чиновников и с человека в принципе, — считает парламентарий.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские военные применяли искусственный интеллект Claude при ударах по Ирану. Пентагон воспользовался моделью ИИ от Anthropic для анализа разведданных, идентификации целей и наведения ракет.