08 марта 2026 в 16:40

Раскрыта роль искусственного интеллекта в войне США против Ирана

WSJ: США и Израиль планируют удары по Ирану с помощью искусственного интеллекта

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
США и Израиль используют инструменты искусственного интеллекта в военной операции против Ирана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственный анализ боевых действий. По данным издания, ИИ применяется для разведки, выбора целей и планирования ударов.

Технологии помогают ускорить обработку разведданных, включая видео, перехваченные переговоры и спутниковые снимки. Системы также задействованы в управлении логистикой и распределении ресурсов — от боеприпасов до запасных частей.

Эксперты утверждают, с начала операции США нанесли более трех тысяч ударов по целям в Иране, используя ударные беспилотники, истребители F-22 и стратегические бомбардировщики B-2. При этом окончательные решения о применении силы по-прежнему принимают люди, а риск ошибок сохраняется.

Ранее источники в Белом доме сообщили, что США подготовили несколько сценариев силового воздействия на ядерную инфраструктуру Ирана. Один из обсуждаемых вариантов предполагает отправку подразделений спецопераций для установления контроля над объектами и их последующего вывода из строя, если будет принято решение о фактическом уничтожении ядерного потенциала Ирана.

