09 марта 2026 в 17:28

Россотрудничество сообщило первые детали атаки на Русский дом в Ливане

Россотрудничество: атака на Дом русской культуры в Ливане не была спровоцирована

Фото: Bilal Jawich/Xinhua/Global Look Press
Подвергшийся удару израильских военных Дом русской культуры в Ливане не имел отношения к боевым действиям, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале. Он также подтвердил, что официальное представительство ведомства поддерживает связь с коллегами.

Это [Дом русской культуры] наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Удар не был ничем спровоцирован, — сказал Примаков.

Ранее Детский фонд ООН заявил, что почти 700 тыс. жителей Ливана, включая 200 тыс. детей, вынуждены покинуть свои дома в результате израильских ударов. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем началась 2 марта. В заявлении UNICEF указано, что за прошедшую неделю в стране ежедневно гибло в среднем более 10 детей и около 36 получали ранения.

До этого глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна инициировала экстренный созыв Совета Безопасности ООН. Причиной он назвал ухудшающуюся обстановку в Ливане. Париж также продолжает оказывать поддержку ливанскому народу. Республика уже направила гуманитарным организациям в стране €6 млн (551 млн рублей), а также доставила 20 тонн гуманитарной помощи.

