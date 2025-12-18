Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 18:39

Примаков ответил на сообщения о закрытии Русского дома в Берлине

Примаков: Русский дом в Берлине будет работать больше 80 лет

Евгений Примаков Евгений Примаков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Русский дом в Берлине, несмотря на слухи о его закрытии, продолжает работать, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в Telegram-канале. По его словам, соглашение о деятельности культурного центра будет действовать больше 80 лет.

По поводу закрытия Русского дома в Берлине. Российский культурный центр работает в Германии по межправительственному соглашению, а не сам по себе. И действовать это соглашение будет до следующего продления еще более 80 лет. Кстати, по тому же межправу в Москве работает Институт Гете. <…> Русский дом продолжает работать, — написал Примаков.

Глава ведомства отметил, что в Германии есть несколько «гиперактивных политиков», которые требуют закрытия Русского дома, а также один украинский активист. Он подчеркнул, что их заявления и действия — личная позиция, которая не соотносится с реальным положением вещей.

Видимо, они полагают, что Достоевский и Чайковский, а еще кино и курсы русского языка опаснее для Германии, чем дефицит бюджета, растущая безработица, агрессивные преступные элементы из числа мигрантов, закрывающиеся заводы и прочее, — обратил внимание он.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин отмечал, что российская сторона настроена на поиск развязок, чтобы как можно скорее запустить работу Русского дома в Баку. По его словам, контакты по линии внешнеполитических ведомств России и Азербайджана продолжаются.

Россия
Россотрудничество
Евгений Примаков
Русские дома
Берлин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конец «крестопаду»? Как герб России защищают от «халялизации»
Под Иркутском произошла авария с 10 машинами
Женщина споткнулась о робота в центре Москвы и попала на видео
Вклады сроком от трех лет могут получить страховку до 2 млн рублей
Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
Протестующих у Европарламента закидали гранатами со слезоточивым газом
Итоги года с Путиным, роковая ошибка США, Киев теряет спонсоров: что дальше
ФАС заставила ПИК открыть двери конкурентам
В ГД раскрыли, зачем Евросоюз на самом деле хочет украсть российские активы
В Минобороны сообщили об успехах бойцов «Центра» в районе Красноармейска
США «почистили» список антироссийских санкций
Житель Каушан сжег свою больную мать и надругался над сиделкой
Названы четыре причины, почему в Европе говорят о войне с Россией
Одесситы взбунтовались из-за недельных блэкаутов
Взбиваю творог и банан: нежный мусс для малышей на Новый год!
Россияне с детьми получили психологическую травму из-за голых немцев
Рецепт-находка для мам: безопасные канапе для малышей на праздник
Герасимов раскрыл положение дел в Красном Лимане
В Госдуме объяснили, почему западные лидеры не проводят прямые линии
Раскрыты возможности современного российского ЗРК С-500
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.