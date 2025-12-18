Примаков ответил на сообщения о закрытии Русского дома в Берлине Примаков: Русский дом в Берлине будет работать больше 80 лет

Русский дом в Берлине, несмотря на слухи о его закрытии, продолжает работать, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в Telegram-канале. По его словам, соглашение о деятельности культурного центра будет действовать больше 80 лет.

По поводу закрытия Русского дома в Берлине. Российский культурный центр работает в Германии по межправительственному соглашению, а не сам по себе. И действовать это соглашение будет до следующего продления еще более 80 лет. Кстати, по тому же межправу в Москве работает Институт Гете. <…> Русский дом продолжает работать, — написал Примаков.

Глава ведомства отметил, что в Германии есть несколько «гиперактивных политиков», которые требуют закрытия Русского дома, а также один украинский активист. Он подчеркнул, что их заявления и действия — личная позиция, которая не соотносится с реальным положением вещей.

Видимо, они полагают, что Достоевский и Чайковский, а еще кино и курсы русского языка опаснее для Германии, чем дефицит бюджета, растущая безработица, агрессивные преступные элементы из числа мигрантов, закрывающиеся заводы и прочее, — обратил внимание он.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин отмечал, что российская сторона настроена на поиск развязок, чтобы как можно скорее запустить работу Русского дома в Баку. По его словам, контакты по линии внешнеполитических ведомств России и Азербайджана продолжаются.