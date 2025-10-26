Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 20:27

Глава Россотрудничества объяснил, почему русские не улыбаются

Примаков: русские не улыбаются, потому что помнят Великую Отечественную войну

Евгений Примаков Евгений Примаков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Русские не улыбаются, потому что образ Великой Отечественной войны всегда «маячит рядом» и является частью нашего «национального кода», заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с федеральным агентством. Он вспомнил статью своего друга журналиста Романа Носикова «Почему русские не улыбаются?», передает корреспондент NEWS.ru.

Русские не улыбаются не потому, что хмурые и не любят людей, а потому что для нас важна память о ВОВ, всегда маячит прошлая война. Для наших соотечественников это аукается до сих пор, и образ войны всегда маячит рядом и является частью нашего национального кода. Поэтому мы так много внимания оказываем памяти о войне: первый урок в школе 1 сентября, популярность фильмов и песен о войне, поговорки, — заявил он.

Ранее Примаков рассказал, что Россотрудничество продолжает наращивать партнерские Русские дома и приумножать программные проекты. Он привел в пример программу краткосрочных ознакомительных поездок в Россию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств «Новое поколение».

войны
память
Евгений Примаков
Россотрудничество
ВОВ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров рассказал об отношении России к независимости Украины
Названо число украинских БПЛА, сбитых за воскресный вечер
Минфин США может свернуть пошлинную политику Трампа против Китая
Мбаппе и Беллингем «выбили» победу «Реалу» у «Барселоны»
Мэр Киева оценил положение Украины перед началом зимы
Генерал объяснил, как бойцы СВО изменят судьбу российской армии
Стал известен счет игры «Зенит» — «Динамо» после первого тайма
Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске
Группа t.A.T.u. даст концерт в Японии
Свадьба, сложности из-за матери, новые фильмы: как живет Софья Ардова
Российский аэропорт закрылся второй раз за день
Фуртадо шокировала заявлением на фоне скандала с фигурой
Германия оказалась на грани кризиса из-за высоких цен на энергию
В Тбилиси прошел антиправительственный митинг
В Приморье тигр перекрыл водителям дорогу на заправку и попал на видео
Это что за пиде у вас? Готовим турецкую пиццу дома и удивляем близких!
Глава Россотрудничества объяснил, почему русские не улыбаются
В Великобритании пригрозили Зеленскому
Британия сделала Германии одно «ядерное» предложение
«Позор»: Лавров пристыдил Киев за выпады о детях
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.