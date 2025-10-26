Глава Россотрудничества объяснил, почему русские не улыбаются Примаков: русские не улыбаются, потому что помнят Великую Отечественную войну

Русские не улыбаются, потому что образ Великой Отечественной войны всегда «маячит рядом» и является частью нашего «национального кода», заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с федеральным агентством. Он вспомнил статью своего друга журналиста Романа Носикова «Почему русские не улыбаются?», передает корреспондент NEWS.ru.

Русские не улыбаются не потому, что хмурые и не любят людей, а потому что для нас важна память о ВОВ, всегда маячит прошлая война. Для наших соотечественников это аукается до сих пор, и образ войны всегда маячит рядом и является частью нашего национального кода. Поэтому мы так много внимания оказываем памяти о войне: первый урок в школе 1 сентября, популярность фильмов и песен о войне, поговорки, — заявил он.

Ранее Примаков рассказал, что Россотрудничество продолжает наращивать партнерские Русские дома и приумножать программные проекты. Он привел в пример программу краткосрочных ознакомительных поездок в Россию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств «Новое поколение».