Россия и США готовят переговоры парламентариев Слуцкий заявил о договоренности у парламентариев России и США провести встречу

Российские депутаты и представители Конгресса США достигли принципиальной договоренности о проведении встречи, заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, конкретные детали, касающиеся места и времени встречи, могут быть определены в обозримом будущем.

[Есть] принципиальная договоренность. Без конкретики пока, но эта конкретика может в обозримом будущем появиться, — сказал член ГД.

Слуцкий призвал набраться терпения, так как для достижения результата необходима тщательная подготовка. Он подчеркнул, что российской стороне не нужна встреча ради самой встречи или формальных рукопожатий для фоторепортажей.

Ранее лидер ЛДПР говорил, что президент Украины Владимир Зеленский делает громкие заявления о своей предстоящей поездке в США для переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом. Слуцкий отметил, что этот визит на самом деле рискует превратиться в циничное представление. Зеленский намерен обсудить в США собственный вариант мирного плана. Однако депутат посоветовал украинскому политику не торопиться с анонсами готовящегося подписания документов.