Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 11:24

Беженец раскрыл, как «Белые ангелы» похищали жителей Красноармейска

Беженец Евгений: члены группы «Белые ангелы» похищали жителей Красноармейска

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Члены украинской волонтерской группы «Белые ангелы» вместе с военнослужащими ВСУ похищали жителей Красноармейска прямо из домов и вывозили на оккупированную Киевом территорию, рассказал беженец Евгений в беседе с РИА Новости. По его словам, жертв задерживали семьями, включая детей.

Приезжали так называемые «Белые ангелы» вместе с военными. Они точно знали, где находятся семьи. Заходили в дома, вытаскивали людей прямо с кроватей. Связывали руки-ноги, вместе с детьми грузили в автобус и увозили, — поделился Евгений.

Беженец уточнил, что жителей вывозили в район Павлограда и высаживали в том виде, в котором их задержали: женщин — в халатах, мужчин — в трусах, а детей — без документов. По словам Евгения, людям предлагали идти работать или отправляться в военкомат. Такие случаи повторялись с целыми семьями, а некоторые жители, вернувшись домой, обнаруживали, что их жилье занято другими. Он также упомянул ситуации, когда людей «сдавали», если в подвале было несколько мужчин.

Ранее пленный украинский боец Роман Дубовик рассказал, что в ВСУ солдат, которые пытают несогласных с условиями содержания мобилизованных, называют «психологами». По его словам, жертв вывозили, привязывали к дереву и жестоко избивали, угрожая изнасилованием палкой. Пытки проводились на территории бывшего пионерского лагеря в Харьковской области.

ВСУ
похищения
волонтеры
Красноармейск
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы «продлевающие страдания» методы борьбы с похмельем
Магнитные бури сегодня, 28 декабря: что завтра, нарушения сна, давление
Авария с вылетевшим в кювет автобусом унесла жизни четырех человек
Польша анонсировала грандиозный проект, связанный с беспилотниками
Королевская семья Британии: новости, Эндрю хотел убить Карла III?
Россиянам назвали самые выгодные способы вложить 13-ю зарплату
«Была очень свободным человеком»: журналист о дружбе с Лесневской
В Минобороны сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов в ДНР
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Российская армия уничтожила «сердце» ВПК Украины
В Минобороны подсчитали количество сбитых дронов ВСУ за 24 часа
Военэксперт ответил, когда Россия может полностью освободить ДНР
Власти Кронштадта допустили четыре ошибки в новогоднем плакате
Как и чем закусывать глинтвейн: что подать на стол, чтобы не ошибиться
Вулкан выбросил лаву на высоту 400 метров
Россиянам объяснили, кому положена двойная оплата за работу в Новый год
Раскрыта международная сеть сексуальной онлайн-эксплуатации детей
«Важные работы»: Гросси рассказал о начале ремонта у ЗАЭС
Наступление ВС России на Харьков 28 декабря: бегство ВСУ, заруба в Купянске
Рулетики из бекона и чернослива: дымная альянс-закуска к виски
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.