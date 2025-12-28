Беженец раскрыл, как «Белые ангелы» похищали жителей Красноармейска

Члены украинской волонтерской группы «Белые ангелы» вместе с военнослужащими ВСУ похищали жителей Красноармейска прямо из домов и вывозили на оккупированную Киевом территорию, рассказал беженец Евгений в беседе с РИА Новости. По его словам, жертв задерживали семьями, включая детей.

Приезжали так называемые «Белые ангелы» вместе с военными. Они точно знали, где находятся семьи. Заходили в дома, вытаскивали людей прямо с кроватей. Связывали руки-ноги, вместе с детьми грузили в автобус и увозили, — поделился Евгений.

Беженец уточнил, что жителей вывозили в район Павлограда и высаживали в том виде, в котором их задержали: женщин — в халатах, мужчин — в трусах, а детей — без документов. По словам Евгения, людям предлагали идти работать или отправляться в военкомат. Такие случаи повторялись с целыми семьями, а некоторые жители, вернувшись домой, обнаруживали, что их жилье занято другими. Он также упомянул ситуации, когда людей «сдавали», если в подвале было несколько мужчин.

Ранее пленный украинский боец Роман Дубовик рассказал, что в ВСУ солдат, которые пытают несогласных с условиями содержания мобилизованных, называют «психологами». По его словам, жертв вывозили, привязывали к дереву и жестоко избивали, угрожая изнасилованием палкой. Пытки проводились на территории бывшего пионерского лагеря в Харьковской области.