«Психологи» в ВСУ наказывали мобилизованных изнасилованием палкой

Солдат ВСУ, которые пытали сослуживцев, не согласных с условиями содержания мобилизованных, в украинских войсках называют «психологами», заявил РИА Новости пленный боец Роман Дубовик. Он рассказал, что отбывал пятилетний срок за кражу, затем подписал контракт с ВСУ, а позже сдался в плен российским военнослужащим.

Если что-то против говоришь, они тебя вызывают. Есть такой «психолог». Приезжает «психолог», забирает тебя, садят в машину, вывозят тебя, привязывают к дереву, отбивают все потроха, — сказал пленный.

По словам Дубовика, мобилизованным не только наносили побои. Им также угрожали изнасилованием с использованием палки. Он сообщил, что некоторые стали жертвами таких пыток. Пленный добавил, что заключенных контрактников и дезертиров разместили на территории бывшего пионерского лагеря. Этот лагерь находится в Чугуевском районе под Харьковом.

Ранее находящийся в плену военнослужащий 25-й бригады ВСУ Эмиль Хорват заявил, что командование принуждало украинских солдат к атакам, угрожая ударами собственных FPV-дронов. Он отметил, что перед операцией солдатам выдавали крайне скудный паек. На каждого приходилось две бутылки воды, банка тушенки и хлеб. Боец также рассказал, что его избили и насильно мобилизовали.