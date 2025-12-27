Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 10:28

«Психологи» в ВСУ наказывали мобилизованных изнасилованием палкой

Солдаты ВСУ назвали психологами пытающих сослуживцев военных

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Солдат ВСУ, которые пытали сослуживцев, не согласных с условиями содержания мобилизованных, в украинских войсках называют «психологами», заявил РИА Новости пленный боец Роман Дубовик. Он рассказал, что отбывал пятилетний срок за кражу, затем подписал контракт с ВСУ, а позже сдался в плен российским военнослужащим.

Если что-то против говоришь, они тебя вызывают. Есть такой «психолог». Приезжает «психолог», забирает тебя, садят в машину, вывозят тебя, привязывают к дереву, отбивают все потроха, — сказал пленный.

По словам Дубовика, мобилизованным не только наносили побои. Им также угрожали изнасилованием с использованием палки. Он сообщил, что некоторые стали жертвами таких пыток. Пленный добавил, что заключенных контрактников и дезертиров разместили на территории бывшего пионерского лагеря. Этот лагерь находится в Чугуевском районе под Харьковом.

Ранее находящийся в плену военнослужащий 25-й бригады ВСУ Эмиль Хорват заявил, что командование принуждало украинских солдат к атакам, угрожая ударами собственных FPV-дронов. Он отметил, что перед операцией солдатам выдавали крайне скудный паек. На каждого приходилось две бутылки воды, банка тушенки и хлеб. Боец также рассказал, что его избили и насильно мобилизовали.

военная операция
СВО
ВСУ
изнасилования
пленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России стерли в порошок большой цех по производству ракет ВСУ
Почему гладкие ткани успокаивают, а рельефные — бодрят
В ДНР назвали главную причину бегства ВСУ в районе Гуляйполя
Удары по Украине сегодня, 27 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Экс-депутата Глущенко обязали возместить ущерб по делу о тройном убийстве
Самолеты НАТО заметили у российской границы
Карл III собирается «очаровать» Трампа впервые за почти 20 лет
Жители европейской страны стали чаще использовать дровяные печи
Залечь на дно в Славино: где будет жить Долина после изгнания из Хамовников
Сотрудники ДПС наткнулись на заблудившегося теленка посреди ночи
ЦБ призвали «притормозить» с обсуждением стратегии цифровой инфраструктуры
В Госдуме раскрыли, что будет с декретными выплатами работающим матерям
«800 тыс. смертей»: Европа стала рекордсменом по количеству алкоголиков
Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в российском регионе
Идеи закусок, которые выделят вас в компании: закусываем ром правильно
Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт
Названы новые симптомы охватившей Россию мышиной лихорадки
Салат из свеклы с чесноком по ГОСТу: точная рецептура и технология
Как приготовить настоящий оливье с говядиной по ГОСТу
Интерпол задержал на Пхукете беглого депутата-контрабандиста из Приморья
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.