18 марта 2026 в 11:19

Соединенным Штатам пригрозили мрачным будущим из-за войны с Ираном

TAC: политический кризис может наступить в США из-за войны с Ираном

Люди участвуют в протесте в Нью-Йорке Люди участвуют в протесте в Нью-Йорке Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Политический кризис может наступить в США из-за войны с Ираном, сообщило издание The American Conservative со ссылкой на источники. Эксперты считают, что это будет связано с высокой инфляцией.

Больше всего пострадают избиратели из рабочего класса, они будут винить в этом Трампа, — говорится в сообщении.

Журналисты пояснили, что перекрытие Ормузского пролива может спровоцировать мировую рецессию. Кроме того, влиятельные лица в администрации Белого дома также стали критиковать агрессию против Ирана.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп добивается от союзников заявлений в поддержку обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, не настаивая на конкретных военных обязательствах. По словам источников, лидер хочет получить такие публичные сигналы уже до конца недели.

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио могут уйти в отставку из-за провала в военной операции в Иране. Он считает, что оба политика ежедневно вынуждены оправдывать действия Трампа, что делает их позиции особенно уязвимыми на фоне неудач в Ближневосточном регионе.

США
Иран
атаки
кризисы
